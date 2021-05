SERIE A - C'è solo un diffidato nel Napoli che, in caso di cartellino giallo quest'oggi contro il Cagliari, salterebbe la prossima partita in casa dello Spezia. Il nome in questione è quello del portoghese Mario Rui. Stando alle ultime, l'ex terzino di Empoli e Roma, è in ballottaggio con Hysaj.