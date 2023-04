ULTIM'ORA - Napoli-Salernitana, Repubblica: si va verso lo slittamento alle 15 di domenica!

Notizie calcio - Dal Casms starebbe per arrivare il via libera al rinvio del derby Napoli-Salernitana a domenica. Partita che potrebbe essere disputata alle 15. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica nell'ultim'ora, è la scelta verso cui è orientato, per motivi di ordine pubblico, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina al Viminale.

Napoli-Salernitana domenica alle 15

In attesa dell'ufficialità, prevista per le prossime ore, Napoli-Salernitana, si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15, annuncia Repubblicait. La decisione del Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) l'organo operativo che si è riunito oggi e che ha accolto la richiesta del Prefetto Claudio Palomba per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico. La partita che potrebbe assegnare lo scudetto agli azzurri slitta dunque di 24 ore, restando comunque subordinata all'esito di Inter-Lazio (un successo dei romani rinvierebbe la festa), prevista sempre domenica per le 12,30.