Lutto Bruno Giordano, il messaggio di De Laurentiis e della SSC Napoli

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Lutto Bruno Giordano, il messaggio di De Laurentiis e della SSC Napoli

Ultime notizie calcio - Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna.

Terribile lutto per l'ex Napoli e Lazio Bruno Giordano: l'ex attaccante della Nazionale, allenatore, dirigente ed opinionista sportivo ha annunciato via social la triste scomparsa della moglie Susanna.

Lutto per Bruno Giordano

Lutto per Bruno Giordano: scomparsa la moglie Susanna

Il luttto ha colpito Bruno Giordano nelle scorse ore. La redazione di CalcioNapoli24 si unisce al dolore della famiglia Giordano: all'ex azzurro e alla sua famiglia le sentite condoglianze della redazione per la morte della moglie.

"Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza. Per chi volesse darle l'ultimo saluto, i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11.00 alla chiesa San Pio X di piazza della Balduina, Roma.

Bruno, Marco e Rocco".

Bruno Giordano: il messaggio per la scomparsa della moglie

Anche la Lazio si è unita al cordoglio con un messaggio sui propri social ufficiali:

“La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie”.

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