Kim da brividi, donazione enorme alle vittime del terremoto: l'annuncio dalla Corea

Notizie Calcio - Gesto da brividi di Kim Min-Jae per le vittime del terremoto in Turchia e in Siria. Lo annunciano i media coreani. Così dopo l’appello via social in cui il difensore del Napoli ha chiesto l’aiuto di tutti per una donazione delle popolazioni colpite dal sisma, lo stesso è sceso anche direttamente sul campo con un intervento concreto.

Vittime terremoto, mega donazione di Kim

L’atleta asiatico - come si apprende dalla stampa estera - ha donato 100 milioni di won ai bambini colpiti da questa tragedia attraverso l’Unicef con una donazione avvenuta in queste ore. Si parla di circa 70 mila euro, una cifra tutt’altro che banale e versata per una causa nobilissima.