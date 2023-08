Incidente pullman Juve: scontro con la Polizia in tangenziale! Giocatori costretti a scendere

Ultime notizie: Incidente per il pullman della Juventus, tamponata un'auto della Polizia! Giocatori costretti a scendere dal bus e dirigersi allo stadio in due autovetture separate.

Incidente pullman Juve

È accaduto nel pre-partita di Udinese-Juventus, mentre il club bianconero si dirigeva allo stadio Friuli per il match di stasera. Come racconta ANSA: "Un incidente leggero si è verificato tra l'autobus con a bordo la squadra della Juventus e un'auto della Polizia della staffetta di scorta allo stesso team. Lo scontro è avvenuto lungo la tangenziale che conduce a Udine".

Prosegue il comunicato ANSA: "Come ha segnalato la Questura di Udine l'incidente non ha causato feriti ma l'autobus è rimasto danneggiato a tal punto da non poter essere utilizzato. Per questa ragione in sostituzione sono giunti sul posto alcuni pulmini sui quali sono stati trasferiti i giocatori e lo staff. Tutti sono giunti in tempo allo stadio per disputare la partita, ad eccezione di attrezzature tecniche che hanno avuto un lieve ritardo".