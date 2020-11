Napoli - "Tu per me non andrai mai via… ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire". Così Cristiana Sinagra ha ricordato su Facebook Diego Armando Maradona, nel giorno della sua morte. La donna napoletana che ha avuto una relazione in passato con il Pibe de Oro da cui è nato Diego Armando Junior ha rotto il silenzio sui social, postando una foto che li ritrae tutti insieme, sorridenti.



