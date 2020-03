Ho.Re.Ca. Pascarella, l'open day a 'La Locanda di Luna di Miele': seguilo su CalcioNapoli24 Tv

Ultimissime Napoli - Un evento organizzato dall'Ho.Re.Ca Pascarella per gli operatori del settore food, baristi, pizzaioli, chef e ristoratori. L' Open Day si terrà domani dalle ore 10 alle ore 19 a “La Locanda di Luna di Miele” in via Ripuaria 146, Varcaturo (NA), a pochi passi dalla sede dell’azienda della famiglia Pascarella. In quella occasione sarà possibile conoscere in anteprima le novità per la stagione estiva oltre al vasto assortimento di prodotti che l’hanno resa leader nel campo della ristorazione.

Per l’occasione l’azienda è in grado di garantire alla sua clientela, oltre a 4000 prodotti abitualmente in commercio, anche prodotti di assoluta esclusività. Saranno presenti anche le telecamere di CalcioNapoli24 Tv che vi accompagneranno tra gli stand e tra i tanti appassionati presenti con il giornalista Ciro Novellino. Domande, collegamenti, interventi in diretta sulla nostra tv per un connubio vincente: sport, in particolare il calcio Napoli, e la cucina. Accorrete in tanti...vi aspettiamo! Potrete seguire il tutto sulla pagina Facebook di CalcioNapoli24, il canale Youtube di CalcioNapoli24 e in tv sul canale 296 DTT (CalcioNapoli24Tv).

L’appuntamento quindi è a domani 3 marzo 2020 dalle 10 alle 19 a La Locanda Luna di Miele.