Repubblica: "De Laurentiis–Garcia, scontro nell'intervallo! Il patron si è rivolto contro il mister come mai prima"

Napoli calcio le ultimissime. Clamorosa indiscrezione di Repubblica sull'epilogo di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Secondo l'autorevole firma Antonio Corbo durante l'intervallo della gara con l'Empoli ci sarebbe stato nel ventre del Maradona un duro scontro tra il tecnico francese e il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Il produttore cinematografico, secondo quanto afferma Corbo si sarebbe rivolto a Garcia come non aveva mai osato precedentemente.

Non aveva ancora deciso se esonerarlo. Aurelio De Laurentiis si arrende alla fine del primo tempo. L’ira vince sulla speranza. Lo sdegno sulla ragione. L’amarezza sul calcolo. Una formazione così scombinata non se l’aspettava. Entra negli spogliatoi a metà di Napoli-Empoli. Si rivolge a Garcia come non aveva mai osato in queste settimane burrascose. Sono le 13.25, il secondo tempo è tutto da giocare, fa sentire la sua voce anche l’allenatore, non si capisce se è più stanco di sbagliare o di subire. Al disastro tattico e ai fischi del primo tempo De Laurentiis non resiste. Corre negli spogliatoi. Non può essere più franco. Basta fingere, mediare non paga. Si immagina il lungo tunnel