Notizie Calcio - Esordio con goal per Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal che oggi ha battuto per 3 a 0 il Fulham in trasferta per la prima gara di Premier League. Il difensore, vicino al Napoli in questa sessione di mercato, ha siglato il 2 a o dei Gunners dopo la rete iniziate di Lacazette. Sigillo finale su match di Aubameyang.