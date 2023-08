Frosinone-Cosenza 3-3, finisce così l'ultima amichevole prima del Napoli: tabellino e cronaca

Termina con uno scoppiettante 3-3 contro il Cosenza l’ultimo test del Frosinone prima dell’esordio in Coppa Italia, venerdi prossimo con il Pisa in casa, e poi dell'esordio in Serie A contro il Napoli.

La prima frazione di gioco si era chiusa sul 2-1 per i giallazzurri per effetto delle reti di Harroui (che nel finale di tempo sarà costretto ad uscire per una botta rimediata da arioli) e Borrelli, i silani accorciano al 24’ con Tutino dopo 2 miracoli di Turati che successivamente salverà ancora sull’ex del Palermo. Nella ripresa Zilli fa 2-2 al 20’, quindi Baez riporta avanti il Frosinone e al 37’ gran gol di Voca che fissa il pareggio.

