Ultime notizie Napoli - Lo showman Fiorello prende in giro bonariamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Frosinone 0-4, in diretta a Rai 2 durante VivaRai2, facendone l’imitazione:

“Ragazzi quattro a zero ma non sono mica preoccupato, è Natale. Mi piace fare i regali, quattro pandori. Alla mia squadra dico solo buon Natale e felice anno nuovo. Sapete dove fate le vacanze quest’anno? A Soccavo, vi lascio lì in ritiro per tutte le vacanze, cafoni!”