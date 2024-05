Film scudetto Napoli, 2400 spettatori per l'anteprima delle 23: incasso in top 10

Ultime notizie SSC Napoli - Sarò con Te, il film sullo scudetto del Napoli, esce ufficialmente oggi ma già ieri sera, in alcune sale selezionate, si è svolta la prima proiezione con inizio alle 23.

Incassi film scudetto Napoli

“Sarò con te” – il film sullo scudetto del Napoli prodotto da Aurelio De Laurentiis - nel suo primo giorno ha avuto 2.400 spettatori. Per la precisione 2.398, incassando 30.179 euro (il singolo biglietto in media costa 12 euro e 50). Il film come incassi è entrato nella top ten di giornata guidata da Challengers: il film di Guadagnino ieri ha incassato 200mila euro con 26.573 spettatori.