De Laurentiis a CN24: "Maglie autoprodotte con design EA7, spero di poter presentare le maglie ad agosto! Rinnovo Insigne? Ne parlerò con Spalletti e vedremo" [VIDEO]

Conferenza stampa De Laurentiis - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato delle nuove maglie e del rinnovo di Insigne in conferenza stampa, rispondendo alla nostra domanda del collega presente Manuel Guardasole.

"Emporio Armani mi ha proposto delle cose che non mi sono piaciute, e mi sono fatto quattro risate. Farò una conferenza stampa quando avrò delle cose concrete e probabilmente a Castel di Sangro potrei presentare le prime due maglie con design EA7. Una nave dalla Cina arriva in Italia in 45 giorni che diventano 60 tra dazie e dogane. Dal 7 al 15 potrei presentare le maglie".