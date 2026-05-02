Como-Napoli, striscione Curva A fuori al Sinigaglia: "Senza ultras non c'è partita...Basta divieti!" | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Anche a Como non ci saranno i residenti in Campania nel settore ospiti dello stadio Sinigaglia. Una scelta maturata ormai da diversi mesi dopo gli scontri avvenuti in autostrada tra ultras di Napoli e quelli della Lazio dello scorso febbraio sulla A1. Il divieto di trasferta ci sarà fino al termine di questa stagione. Stamattina, fuori allo stadio di Como, è stato espoto uno striscione a firma Curva A con la scritta: "Senza ultras non c'è partita...Basta divieti!".

Scontri ultras Lazio e Napoli di febbraio

Lo scorso febbraio, lungo l’autostrada A1, ci furono degli scontri tra ultrà. Un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno di sostenitori della Lazio, di rientro da Lecce, entrarono in contatto lungo la carreggiata nord che rimase bloccata per diversi minuti con disagi alla circolazione. Qualche tempo prima, sempre sulla A1, ci furono scontri tra ultrà della Roma e della Fiorentina.