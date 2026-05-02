Primavera, Verona-Napoli 4-2 (7' De Chiara, 8' Mussola, 23' Feola, 40' Szimionas, 65' Gambardella, 66' Martini): gli scaligeri ristabiliscono il vantaggio di due reti | DIRETTA

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 11, allo Stadio Aldo Olivieri, il Verona di Alessandro Montorio.

Primavera, Verona-Napoli: la diretta testuale del match

60' - Grande occasione Napoli, Caucci sbaglia clamorosamente con la porta spalancata, dopo una grande invenzione di Barido

58' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Prisco e Camelio, dentro Barido e Borriello

57' - Cartellino giallo Verona, ammonito Martini

50' - Occasione Napoli, Prisco alla battuta di un corner serve Eletto, che non riesce a dare forza al pallone verso la porta

45' - Via al secondo tempo

45' + 2' - Termina il primo tempo, Napoli sotto di due gol e un uomo

45' + 1' - Grande occasione Napoli, Camelio sbaglia solo contro il portiere del Verona e non conclude a rete

45' - Concessi 2 minuti di recupero

40' - Gol del Verona, Szimionas sigla il tris per gli scaligeri fulminando Ferrante, che non può nulla

31' - Cartellino rosso Napoli, espulso un collaboratore dalla panchina di Dario Rocco

29' - Occasione Napoli, De Chiara prova a chiudere con la punta, ma la sfera si chiude sul fondo

23' - Gol del Verona, Feola spiazza Ferrante dal dischetto e scaligeri in vantaggio sul Napoli

22' - Calcio di rigore per il Verona

20' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Torre, dentro Eletto, dopo l'espulsione di Olivieri: Rocco corre ai ripari

13' - Cartellino rosso Napoli, espulso Olivieri e azzurri in 10, contatto molto dubbio con l'attaccante del Verona

8' - Gol del Verona, Mussola sigla subito la rete del pareggio, si fa sorprendere la difesa del Napoli

7' - Gol del Napoli, De Chiara salta un avversario e poi va diretto verso la porta dalla distanza, il capitano azzurro la piazza nel sette

4' - Occasione Napoli, Camelio si prende la linea di fondo crossa in mezzo, ma Raggioli spara alto di poco

1' - Via al match!

Primavera, Verona-Napoli: come arrivano le due squadre al match

I partenopei arrivano alla sfida da un momento di crisi: gli azzurri dopo la sconfitta con la Lazio, hanno pareggiato per tre volte consecutive contro Roma, Bologna e Inter, la squadra di Rocco è chiamata a reagire.

Il Napoli è in zona play out, ma con un buon risultato esterno a Verona potrebbe arrivare la svolta tornando a -2 dal Torino e il Sassuolo fuori dalla zona play out.

Il Verona non vive un buon momento: gli scaligeri hanno perso l’ultima in trasferta a Lecce, ma in questa sfida vogliono blindare la salvezza proprio contro una diretta concorrente come il Napoli di Dario Rocco.

Primavera, Verona-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Verona: Tomassi, Szimionas, Dezio, De Battisti, Feola, Akalè, Tagne, Yildiz, Mussola, Barry, Peci. A disposizione: Castagnini, Garofalo, Martini, Mendolia, De Rossi, Intrabartolo, Stella, Cavazza, Bortollotti, Casagrande, Fabbri. Allenatore: sig. Alessandro Montorio.

Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Prisco, Torre, Camelio, Caucci, Olivieri. A disposizione: Spinelli, Colella, De Luca, Nardozi, Borriello, Smeraldi, Iovine, Eletto, Gorica, Barido', Genovese. Allenatore: sig. Dario Rocco.