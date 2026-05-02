Primavera, Verona-Napoli 4-2 (7' De Chiara, 8' Mussola, 23' Feola, 40' Szimionas, 65' Gambardella, 66' Martini): gli scaligeri ristabiliscono il vantaggio di due reti | DIRETTA

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Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 11, allo Stadio Aldo Olivieri, il Verona di Fabio Moro

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 11, allo Stadio Aldo Olivieri, il Verona di Alessandro Montorio

Primavera, Verona-Napoli: la diretta testuale del match

60' - Grande occasione Napoli, Caucci sbaglia clamorosamente con la porta spalancata, dopo una grande invenzione di Barido

58' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Prisco e Camelio, dentro Barido e Borriello

57' - Cartellino giallo Verona, ammonito Martini

50' - Occasione Napoli, Prisco alla battuta di un corner serve Eletto, che non riesce a dare forza al pallone verso la porta

45' - Via al secondo tempo

45' + 2' - Termina il primo tempo, Napoli sotto di due gol e un uomo

45' + 1' - Grande occasione Napoli, Camelio sbaglia solo contro il portiere del Verona e non conclude a rete

45' - Concessi 2 minuti di recupero

40' - Gol del Verona, Szimionas sigla il tris per gli scaligeri fulminando Ferrante, che non può nulla

31' - Cartellino rosso Napoli, espulso un collaboratore dalla panchina di Dario Rocco

29' - Occasione Napoli, De Chiara prova a chiudere con la punta, ma la sfera si chiude sul fondo

23' - Gol del Verona, Feola spiazza Ferrante dal dischetto e scaligeri in vantaggio sul Napoli

22' - Calcio di rigore per il Verona

20' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Torre, dentro Eletto, dopo l'espulsione di Olivieri: Rocco corre ai ripari

13' - Cartellino rosso Napoli, espulso Olivieri e azzurri in 10, contatto molto dubbio con l'attaccante del Verona

8' - Gol del Verona, Mussola sigla subito la rete del pareggio, si fa sorprendere la difesa del Napoli

7' - Gol del Napoli, De Chiara salta un avversario e poi va diretto verso la porta dalla distanza, il capitano azzurro la piazza nel sette

4' - Occasione Napoli, Camelio si prende la linea di fondo crossa in mezzo, ma Raggioli spara alto di poco

1' - Via al match!

Primavera, Verona-Napoli: come arrivano le due squadre al match

I partenopei arrivano alla sfida da un momento di crisi: gli azzurri dopo la sconfitta con la Lazio, hanno pareggiato per tre volte consecutive contro Roma, Bologna e Inter, la squadra di Rocco è chiamata a reagire. 

Il Napoli è in zona play out, ma con un buon risultato esterno a Verona potrebbe arrivare la svolta tornando a -2 dal Torino e il Sassuolo fuori dalla zona play out.

 Il Verona non vive un buon momento: gli scaligeri hanno perso l’ultima in trasferta a Lecce, ma in questa sfida vogliono blindare la salvezza proprio contro una diretta concorrente come il Napoli di Dario Rocco.

Primavera, Verona-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Verona: Tomassi, Szimionas, Dezio, De Battisti, Feola, Akalè, Tagne, Yildiz, Mussola, Barry, Peci.  A disposizione: Castagnini, Garofalo, Martini, Mendolia, De Rossi, Intrabartolo, Stella, Cavazza, Bortollotti, Casagrande, Fabbri. Allenatore: sig. Alessandro Montorio

Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Prisco, Torre, Camelio, Caucci, Olivieri. A disposizione: Spinelli, Colella, De Luca, Nardozi, Borriello, Smeraldi, Iovine, Eletto, Gorica, Barido', Genovese.  Allenatore: sig. Dario Rocco.

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