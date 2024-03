CN24 - Nuova maglia Napoli, mercoledì 27 la presentazione: sarà un'edizione speciale stagione 23/24

Il Napoli presenterà una nuova maglia, mercoledì 27 marzo, in un evento organizzato a Villa d’Angelo, realizzata anche questa volta da Valentina De Laurentiis.

Nuova maglia Napoli realizzata da Valentina De Laurentiis

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, però, la nuova maglia non sarà quella che verrà utilizzata nella prossima stagione, 2024/2025, ma una nuova versione, probabilmente l'ultima con lo scudetto cucito sul petto, per questa stagione ancora in corso, ripercorrendo la tradizione delle diverse speciali edizioni realizzate nelle ultime stagioni.