Chiariello furibondo: "Esonero Gattuso? Io lo avrei cacciato già dopo Napoli-Torino! Il tecnico ha commesso un reato da codice penale" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello ha commentato a Canale 21 la sconfitta subita dal Napoli per 4-2 contro l'Atalanta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"Esonero di Gennaro Gattuso? Vi dico come la penso io. Se fosse stato per me l'avrei cacciato dopo la partita tra Napoli e Torino. Già allora non intravedevo nulla di confortante. Gennaro Gattuso ha commesso poi un reato da codice penale. Perché continua a insistere su un giocatore come Bakayoko che risulta inadeguato"