Calendario Napoli, quante partite in casa da qui alla fine: le avversarie

Calendario Napoli, quali saranno le prossime avversarie a Fuorigrotta da qui alla fine? Si entra nel momento decisivo considerando la volata Champions delle ultime 11 giornate ed è inevitabile buttare l'occhio sul percorso che riguarderà gli azzurri, specialmente allo stadio Maradona.

Al di là di tutto diventa per i tifosi anche un modo per capire quale occasione per godersi la squadra dal vivo in queste ultime battute stagionali. Tolto Napoli-Torino in programma nel giorno della festa delle donne, restano gli ultimi 5 appuntamenti stagionali in casa.

Calendario Napoli 2023/24, tutte le ultime partite in casa

30a giornata: Napoli-Atalanta - 30 marzo

- 30 marzo 32a giornata: Napoli-Frosinone - 14 aprile

- 14 aprile 34a giornata: Napoli-Roma - 28 aprile

- 28 aprile 36a giornata: Napoli-Bologna - 12 maggio

- 12 maggio 38a giornata: Napoli-Lecce - 26 maggio

Gare importantissime anche perché ci saranno ben tre sconti diretti che diranno tantissimo se non tutto sul verdetto finale.

Calendario Napoli completo ultime 10 giornate

29a giornata: Inter-Napoli - 17 marzo

- 17 marzo 30a giornata: Napoli-Atalanta - 30 marzo

31a giornata: Monza-Napoli - 7 aprile

- 7 aprile 32a giornata: Napoli-Frosinone - 14 aprile

33a giornata: Empoli-Napoli - 21 aprile

- 21 aprile 34a giornata: Napoli-Roma - 28 aprile

35a giornata: Udinese-Napoli - 5 maggio

- 5 maggio 36a giornata: Napoli-Bologna - 12 maggio

37a giornata: Fiorentina-Napoli - 19 maggio

- 19 maggio 38a giornata: Napoli-Lecce - 26 maggio

Atto finale il 26 maggio nel cuore della città. Chissà se tale gara sarà fondamentale per delinare il futuro azzurro o, a quel punto, i giochi saranno già fatti. In un senso o nell'altro.