Corsa Champions, calendari a confronti di Bologna, Roma, Atalanta e Napoli: chi è favorito

Il Napoli è tornato. Ovviamente non nei suoi fasti dell'annata scudetto - sarebbe impossibile -, ma almeno in una forma accettabile e finalmente dignitosa. Se la vittoria del Mapei Stadium aveva dato un primo accenno, il successo seppur fortunato contro la Juventus ne è stata comunque la riprova. La squadra è viva e non più in uno stato vegetale. Così si riaccendono le speranze per la Champions League, con obiettivo non più solo attraverso il famoso 4° posto ma anche col 5° che potenzialmente - a fine stagione - potrebbe comunque dare l'accesso alla massima competizione europea.

E' chiaro che il Napoli ha l'obiettivo, a prescindere da tutto, di un minimo piazzamento europeo per il proprio decoro e per dare continuità al percorso internazionale dell'era De Laurentiis che non si è mai interrotto da quando è partito. Ma l'appetito vien mangiando e c'è chi spera che la squadra di Francesco Calzona, attraverso un filotto dopo gli ultimi due successi, possa realizzare anche quella che a oggi sembra una vera e propria impresa - almeno per il 4° posto - che trova però margini nella matematica.

Bologna 51 punti, Roma 47 e Atalanta 46 e Napoli 43. La cattiva notizia è che la rincorsa è tripla, su tre avversarie, mentre la buona è che tutte saranno attese al Maradona in queste ultime giornate.

Bologna, Roma, Atalanta e Napoli: calendario a confronto corsa Champions

28a giornata

Napoli-Torino

Bologna-Inter

Juventus-Atalanta

Fiorentina-Roma

29a giornata:

Empoli-Bologna

Roma-Sassuolo

Atalanta-Fiorentina

Inter-Napoli

30a giornata:

Napoli-Atalanta

Bologna-Salernitana

Lecce-Roma

31a giornata:

Frosinone-Bologna

Monza-Napoli

Cagliari-Atalanta

Roma-Lazio

32a giornata:

Napoli-Frosinone

Bologna-Monza

Atalanta-Verona

Udinese-Roma

33a giornata:

Roma-Bologna

Empoli-Napoli

Monza-Atalanta

34a giornata:

Napoli-Roma

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

35a giornata:

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

Salernitana-Atalanta

Roma-Juventus

36a giornata:

Napoli-Bologna

Atalanta-Roma

Frosinone-Inter

37a giornata:

Roma-Genoa

Lecce-Atalanta

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

38a giornata:

Genoa-Bologna

Empoli-Roma

Atalanta-Torino

Napoli-Lecce

Il calendario sulla carta più agevole è forse del Bologna che, grazie all'enorme lavoro di Thiago Motta, è già andato abbondamentemente oltre i propri limiti e potrebbe davvero finalizzare un'annata storica tornando tra le big d'Europa. Sul piano mentale è sicuramente quella che giocherà senza pressioni rispetto alle altre.

Tra le più in forma però, al pari degli emiliani se non di più addirittura, sono i giallorossi che dall'addio di Mourinho sono rinati con una continuità incredibile finora. L'Atalanta non ha un cammino insormontabile ma insidioso in diversi aspetti. Il Napoli parte indietro, in tutti i sensi, ma ha appunto in casa gli scontri diretti: basterà per cambiare gli scenari e salvare il salvabile di una stagione poi da dimenticare quanto prima?