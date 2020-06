Cagliari-Nandez, si lavora per abbassare la clausola ma il Napoli resta alla finestra

Ultime calcio Napoli - Si torna a parlare del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. E dopo gli accordi dei giorni scorsi, potrebbero nascere nuove trattative. Le parti infatti sono al lavoro per abbassare la clausola che era stata fissata a 38 milioni di euro.

Come riporta Tuttomwercaroweb:

"Contatti in questi giorni, per tornare a trattare e riaccendere ancora una volta il mercato attorno al calciatore che piace molto all’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Settimane calde per Nandez e il Cagliari, per ridiscutere ancora una volta la clausola di uscita a causa della crisi dovuta al Covid-19. Poi sarà tempo di mercato. E il Napoli è alla finestra..."