Amazon compra il Napoli? 1 Station Radio: arrivano conferme, ADL resterà presidente onorario! Bezos sorpassa gli arabi, tutti i dettagli strategici del clamoroso piano

Ultime notizie calcio Napoli - Da qualche giorno la piazza napoletana è stata scossa dalla notizia relativa al presunto interessamento di Jeff Bezos per l'acquisizione della SSC Napoli. Il giornalista di "1 Station Radio" Luca Cerchione sul sito di Paolo Bargiggia aggiunge nuovi dettagli a questa indiscrezione che avrebbe del clamoroso, confermata, a suo dire, da fonti non calcistiche, bensì provenienti dal campo della finanza ed in rapporti lavorativi con Aurelio De Laurentiis. Dalla stagione 2023/2024, infatti, saranno vietate le multiproprietà, proprio per evitare un caso Salernitana 2.0 e questo va ad intaccare direttamente i piani della proprietà partenopea, che detiene, oltre al Napoli, anche il Bari. Per questo motivo il patron azzurro starebbe pensando ad un piano B: vendere il club campano e restare presidente onorario (figura simile a quella di Javier Zanetti all'Inter). Se però il Governo del calcio non dovesse accettare questa soluzione di compromesso, allora entro il 2023 De Laurentiis sarebbe costretto ad uscire definitivamente di scena.

Amazon-Napoli, Bezos sorprassa gli arabi

Il fondatore di Amazon avrebbe battuto la concorrenza di Nawaf bin Faysal Al Sa’ud, presidente del Al-Hilal Saudi Club ed ex presidente del Comitato Olimpico dell’Arabia Saudita. Quest'ultimo, infatti, voleva un ingresso graduale nel club, prima come sponsor per poi diventare socio di De Laurentiis. Al di là di questo, però, resterebbe ancora in piedi l'ipotesi di una sponsorizzazione importante che potrebbe partire dal 2022/2023.

Bezos-Napoli, risvolti sull'economia locale

Va da sé, però, che nel momento in cui la squadra dovesse nelle mani di Amazon sarà difficile vedere sulle casacche altri loghi al di fuori di quello dell’e-commerce. Bezos, oltre al club, potrebbe prelevare anche lo stadio Diego Armando Maradona, per il quale sarebbe già pronta la nuova denominazione: Amazon Arena Maradona. Ma non è tutto, dal momento che potrebbe fare un investimento anche per il prolungamento del porto di Napoli, con gli asiatici che hanno abbandonato il progetto che adesso potrebbe essere raccolto proprio dal magnate. Tornando però al Napoli, però, l'intenzione di Bezos sarebbe quella di quotare il titolo a Piazza Affari, oltre a rappresentare una occasione per investire in sponsorizzazioni per il brand "Amazon" che renderebbero ricchissime, inevitabilmente, le finanze del Napoli. el 2021 ha ricavato oltre sette miliardi di euro, riconoscendo al fisco italiano trecentoquarantacinque (345) milioni di euro. Di conseguenza se l'azienda finanziasse la squadra di calcio proprio grazie a questi sponsor, la renderebbe una delle maggiori potenze calcistiche mondiali, di fatto investendo denaro che avrebbe dovuto comunque riconoscere al fisco.