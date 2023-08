Il Bologna ha praticamente chiuso un altro colpo importante per il reparto offensivo. In arrivo l'attaccante svedese Jesper Karlsson, accostato anche al Napoli, che sarà prelevato a titolo definitivo dagli olandesi dell'AZ Alkmaar in Eredivisie.

Karlsson arriva in Italia

Per assicurarselo, riporta TMW, gli uomini mercato rossoblù verseranno 11 milioni di euro nelle casse dei biancorossi d'Olanda, al calciatore sarà fatto firmare un contratto di durata quadriennale.

