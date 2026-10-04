Noa Lang in campo meno di un'ora in Olanda-Serbia: avete visto le statistiche della sua partita? | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - Noa Lang in campo meno di un'ora con l'Olanda! Il centrocampista della SSC Napoli è sceso in campo da titolare nella partita di Nations League con la sua Olanda contro la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic. L'azzurro è stato in campo 58 minuti prima di essere sostituito dal CT Xavi che l'ha richiamato in panchina per dare spazio a Ruben van Bommel. La sua prestazione è stata sufficiente secondo il portale Sofascore che l'ha valutata con un 6.8.

Statistiche Noa Lang in Olanda-Serbia di Nations League

Statistiche Lang Olanda-Serbia

Di seguito le statistiche del suo match: