Noa Lang in campo meno di un'ora in Olanda-Serbia: avete visto le statistiche della sua partita? | GRAFICO
Nazionali 22:45
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Statistiche Noa Lang in Olanda-Serbia di Nations League
Ultime notizie Napoli - Noa Lang in campo meno di un'ora con l'Olanda! Il centrocampista della SSC Napoli è sceso in campo da titolare nella partita di Nations League con la sua Olanda contro la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic. L'azzurro è stato in campo 58 minuti prima di essere sostituito dal CT Xavi che l'ha richiamato in panchina per dare spazio a Ruben van Bommel. La sua prestazione è stata sufficiente secondo il portale Sofascore che l'ha valutata con un 6.8.
Statistiche Lang Olanda-Serbia
Di seguito le statistiche del suo match:
- 2 tiri totali
- 1 tocco fallito
- 0/2 dribbling riusciti
- 2 falli subiti
- 11 palloni persi
- 1 contributo difensivo
- 0/1 contrasti vinti
- 1 recupero
- 3/6 duelli a terra vinti
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