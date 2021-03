Napoli - La Nigeria ha concluso il suo girone di qualificazione della Coppa d'Africa 2021 da imbattuta con una vittoria per 3-0 contro il Lesotho allo stadio Teslim Balogun di Lagos. Protagonista della partita Victor Osimhen del Napoli con un gol e assist. Osimhen è stato eletto miglior giocatore della partita e come tale rivendicherà il premio in contanti di due milioni di Naira donato da due degli sponsor della NFF.