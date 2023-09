Italia-Ucraina, fischi a San Siro per Donnarumma

Ultime notizie Nazionale italiana - Primi fischi per Gigio Donnarumma da parte del pubblico di San Siro, prima della partita tra Italia e Ucraina valida per le qualificazioni a Euro 2024. All'ingresso della squadra azzurra per il riscaldamento, lo speaker ha annunciato il nome dell'ex portiere del Milan scelto da Spalletti come capitano al posto di Immobile.

Dagli spalti è partito qualche fischio rivolto proprio a Donnarumma. Stessa accoglienza anche al suo ingresso in campo per il riscaldamento, nello stadio dove giocava prima del "tradimento" passando al PSG. Era già accaduto in occasione dei precedenti incontri dell'Italia contro Spagna e Inghilterra, nel 2021 e 2022.