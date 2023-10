Notizie calcio. Questa sera la Nazionale di Spalletti torna in campo per provare a mettersi alle spalle il terremoto delle scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano.

Italia-Malta probabili formazioni

L'Italia affronterà Malta a Bari, in un match che può dire molto nella corsa ad Euro 2024. Gli azzurri sono ovviamente chiamati al successo, per poi andare martedì a Wembley contro l'Inghilterra capoclassifica. In vista di questa sera Spalletti punterà su Raspadori centravanti, mentre in difesa potrebbe rifiatare Di Lorenzo.