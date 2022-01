Camerun-Comore 2-1: Anguissa si qualifica ai quarti, 84' e un giallo per il centrocampista del Napoli

Ultime notizie Nazionali in Coppa d'Africa - È appena finita Camerun-Comore, con il risultato di 2-1. Il match era valido per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2022 e ha dell'incredibile per diversi motivi. Innanzitutto, il Comore ha giocato praticamente senza portiere e col difensore Alkhadhur tra i pali, perché a causa Covid-19 nemmeno un portiere dei 3 convocati era disponibile. In più, la squadra è arrivata in ritardo e si è cambiata nel bus, non allo stadio. Infine, dopo 7' di gioco erano già in 10 uomini con l'espulsione di Adbou.

Si è fatta quindi semplice per il Camerun di Anguissa che si qualifica ai quarti di finale della competizione con i gol di Ekambi e Aboubakar. Inutile il gol nel finale di M'Changama, gol della bandiera per il Comore.