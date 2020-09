Teramo, il presidente: "Un grande onore per noi sfidare una società gloriosa come il Napoli. Pensavo ad una debacle, invece..." [VIDEO]

Napoli - Al termine del prestigioso incontro amichevole disputato a Castel di Sangro contro il Napoli di Gattuso e del Presidente De Laurentiis, il Presidente del Teramo Franco Iachini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni agli organi di stampa presenti:

«Un grande onore per noi sfidare una società gloriosa come il Napoli. Pensavo ad una debacle, invece la squadra ha risposto bene sul campo. Ci tengo a ringraziare il Presidente Marsilio per l'organizzazione perfetta e per la tenacia con la quale ha voluto quest'evento. Prenderemo spunto dall'ordinanza regionale emessa per organizzare al meglio il ritorno dei tifosi al "Bonolis". Nel rispetto dei protocolli sanitari, la gente ha voglia di tornare negli stadi»