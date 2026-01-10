Un film su De Laurentiis? La divertente risposta del regista Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, noto regista italiano tra i migliori al mondo e tifoso del Napoli, ha risposto ad alcune domande tra cui anche quella sul produrre un film sul personaggio Aurelio De Laurentiis, suo amico e presidente della SSC Napoli:

"Un film su un presidente del Napoli che ha preso una società quasi fallita e l'ha portata in alto? Non ho intenzione di fare un film sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Né ora né mai" così il premio Oscar Paolo Sorrentino in conferenza stampa nella sede Fremantle di Roma per presentare il suo nuovo film "La grazia". Il regista premio Oscar ha poi aggiunto ridendo: “Anche perché vorrebbe produrlo lui”.