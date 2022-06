Ulivieri: "I soldi sono importanti ma conta la programmazione: i nostri club devono stare al passo con l'Europa"

Renzo Ulivieri è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

I soldi sono importanti ma conta molto anche la programmazione. Mi riferisco alla parte tecnica e quella economica. Molte aziende devono cambiare per arrivare al passo dell'Europa. I nostri allenatori sono pronti, adesso bisogno vedere se lo sono le società. L'allenatore ha bisogno di risultati immediati a meno che non sia una club di media classifica che ha l'opportunità di inserire dei giovani da far crescere.