Udinese, Runjaic: "Primo posto? La strada è quella giusta"

Al termine del match ha parlato a Dazn Kosta Runjaic, allenatore dei bianconeri. Il tedesco si è espresso così sul match di oggi: "Siamo molto felici del momento, ma non vuol dire nulla: ci mostra solo la direzione nella quale dobbiamo procedere per segnare, per vincere, per rimontare. Eravamo in una situazione difficile ma siamo stati bravi, col carattere giusto abbiamo ribaltato il risultato. In questo momento è importante accumulare più punti possibili. La chiave della mia idea di gioco è lo spirito di squadra, la connessione tra difesa e attacco, l'energia, l'intensità. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene ma neanche così male: mancava quell'energia che poi abbiamo messo in campo nella seconda parte, cambiando la partita".