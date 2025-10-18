Torino, Israel in conferenza: "Abbiamo festeggiato tantissimo la vittoria! Abbiamo fatto una partita intelligente, ce la siamo meritata"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Torino-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Torino.

Torino-Napoli: conferenza giocatore Torino

Di seguito in conferenza stampa del giocatore del Torino Franco Israel dopo Torino-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.

Cosa vi lascia questa vittoria?

"E' molto bello. Alla fine contro la Lazio abbiamo perso punti a pochissimi minuti dalla fine, anche oggi sembrava uguale...Abbiamo fatto una partita intelligente, ce la siamo meritata. Abbiamo festeggiato tantissimo"

Alla fine è uscito in presa alta con una bell'intervento

"Essere portiere è più di parare, anche le uscite sono importanti. Tutta la squadra, non solo i difensori, ha avuto una fase difensiva molto buona"

Cosa vuol dire avere Simeone in squadra?

"Corre sempre, dà tutto, è un attaccante fortissimo: è troppo importante per noi"

Può essere una vittoria per la svolta?

"Tutte le gare sono importanti, lo sappiamo. Dobbiamo fare anche queste prestazioni con tutte le squadre, non solo contro Roma o Napoli. E alla fine è questo che conta: c'è tanto da lavorare, ma questa è la strada giusta"

Quanto è stata bella questa vittoria?

"Non avevamo ancora vinto in casa in campionato, farlo così e contro il Napoli era importantissimo"