Da Roma: Sarri-Napoli, contatto diretto tra l'allenatore e De Laurentiis! Cosa gli ha detto il patron azzurro

Notizie  
Aurelio De Laurentiis e Maurizio SarriAurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri

Maurizio Sarri potrebbe essere l'outsider per la panchina del Napoli se ci sarà il divorzio tra Conte e De Laurentiis a fine stagione

Ultime notizie calcio Napoli - "Un mio ritorno al Napoli? Fantacalcio". Maurizio Sarri ha risposto così, qualche tempo fa, ad una domanda in cui gli è stato chiesto sera fosse possibile un suo ritorno a Napoli nel caso in cui le strade di Conte e De Laurentiis dovessero dividersi. Strategia o verità? Le parole dell'attuale allenatore della Lazio lascerebbero pochi spiragli, ma stando a quanto riferiscono i colleghi di Lalaziosiamonoi, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Sarri e De Laurentiis.

Sarri-Napoli: contatto diretto tra l'allenatore e De Laurentiis

Ecco cosa si legge sul sito Lalaziosiamonoi sul futuro di Maurizio Sarri: "Le telefonate tra vecchi amici, però, non sono vietate. E mentre a Napoli attendono novità sul fronte Antonio Conte, la volontà è quella di battere il terreno per non farsi trovare impreparati. Nella lista del club partenopeo il primo nome, quello evidenziato in giallo è quello di Maurizio Sarri. È su questi presupposti che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua prima mossa. Il presidente partenopeo ha alzato la cornetta del telefono e composto il numero di Maurizio Sarri per tentare un primo approccio. Una prima chiacchierata esplorativa per capire se il tecnico sarebbe disposto a tornare. Qualche giorno fa Sarri definiva fantacalcistica questa ipotesi. Oggi qualche chance in più ci sarebbe".

Lazio-Sarri decisivo il summit di fine stagione

Maurizio Sarri ha un contratto fino al 2028 con la Lazio, ma il suo futuro a Roma è da tenere sotto osservazione. Decisivo sarà il summit che ci sarà a fine stagione con il direttore sportivo Angelo Fabiani ed il presidente Claudio Lotito come spiegano i colleghi de Lalaziosiamonoi: "Tutto dipende ancora dalla Lazio e da quello che Lotito e Fabiani gli presenteranno tra qualche settimana. Nel frattempo, però, da Napoli arrivano le prime pressioni. Il club partenopeo vuole proseguire con Antonio Conte, ma se il tecnico pugliese dovesse lasciare (la Nazionale è una possibile 'destinazone') allora Sarri sarebbe l'obiettivo numero uno per sostituirlo. E questo De Laurentiis lo ha detto direttamente al Comandante. Ora la palla passa alla Lazio".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    79

    34
    25
    4
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    61

    34
    17
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    46

    34
    13
    7
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    41

    34
    11
    8
    15
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    39

    34
    10
    9
    15
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    37

    34
    8
    13
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    29

    34
    7
    8
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    19

    34
    3
    10
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    34
    2
    12
    20
Back To Top