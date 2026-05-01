Da Roma: Sarri-Napoli, contatto diretto tra l'allenatore e De Laurentiis! Cosa gli ha detto il patron azzurro

Ultime notizie calcio Napoli - "Un mio ritorno al Napoli? Fantacalcio". Maurizio Sarri ha risposto così, qualche tempo fa, ad una domanda in cui gli è stato chiesto sera fosse possibile un suo ritorno a Napoli nel caso in cui le strade di Conte e De Laurentiis dovessero dividersi. Strategia o verità? Le parole dell'attuale allenatore della Lazio lascerebbero pochi spiragli, ma stando a quanto riferiscono i colleghi di Lalaziosiamonoi, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Sarri e De Laurentiis.

Sarri-Napoli: contatto diretto tra l'allenatore e De Laurentiis

Ecco cosa si legge sul sito Lalaziosiamonoi sul futuro di Maurizio Sarri: "Le telefonate tra vecchi amici, però, non sono vietate. E mentre a Napoli attendono novità sul fronte Antonio Conte, la volontà è quella di battere il terreno per non farsi trovare impreparati. Nella lista del club partenopeo il primo nome, quello evidenziato in giallo è quello di Maurizio Sarri. È su questi presupposti che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua prima mossa. Il presidente partenopeo ha alzato la cornetta del telefono e composto il numero di Maurizio Sarri per tentare un primo approccio. Una prima chiacchierata esplorativa per capire se il tecnico sarebbe disposto a tornare. Qualche giorno fa Sarri definiva fantacalcistica questa ipotesi. Oggi qualche chance in più ci sarebbe".

Lazio-Sarri decisivo il summit di fine stagione

Maurizio Sarri ha un contratto fino al 2028 con la Lazio, ma il suo futuro a Roma è da tenere sotto osservazione. Decisivo sarà il summit che ci sarà a fine stagione con il direttore sportivo Angelo Fabiani ed il presidente Claudio Lotito come spiegano i colleghi de Lalaziosiamonoi: "Tutto dipende ancora dalla Lazio e da quello che Lotito e Fabiani gli presenteranno tra qualche settimana. Nel frattempo, però, da Napoli arrivano le prime pressioni. Il club partenopeo vuole proseguire con Antonio Conte, ma se il tecnico pugliese dovesse lasciare (la Nazionale è una possibile 'destinazone') allora Sarri sarebbe l'obiettivo numero uno per sostituirlo. E questo De Laurentiis lo ha detto direttamente al Comandante. Ora la palla passa alla Lazio".