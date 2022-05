Armando Izzo, difensore granata ha risposto così sui social ai vergognosi cori dei tifosi del Verona nei suoi confronti sentiti ieri durante Verona-Torino: "Ognuno di noi dovrebbe essere fiero delle proprie origini, delle proprie radici e della propria identità, io sono orgogliosissimo di essere napoletano e in un mondo multietnico e libero non c’è posto per le discriminazioni!"