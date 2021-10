Spalletti su Insigne: "E' un leader e sa come reagire, cambiare rigorista non ci darebbe certezze"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche di Lorenzo Insigne:

"Abbiamo idee chiare, da domenica ad oggi ho avuto tempo per pensare a tante cose ma non riesco a pensare alla Roma già ho fatto fatica a pensare a tutte le cose per la partita di domani. I calciatori sanno che è fondamentale domani, dobbiamo vincere assolutamente. Il capitano è sereno, sa che può sbagliare un rigore anche un leader. Lui ha già dimostrato tante volte che bisogna reagire, cambiare rigorista non ci dà certezza di fare gol e non possiamo fare a meno delle certezze ora".