Somma: "Napoli quest'anno vicino allo scudetto come mai, mi affascina tantissimo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Somma, allenatore

"Il Napoli mai come in questa stagione è vicino allo scudetto perchè ha tante cose positive, ha la continuità tecnica, ha una squadra già forte ma che si sta rinforzando con acquisti di grande livello mentre le altre grandi non hanno ancora una propria fisionomia. Questo Napoli mi affascina tantissimo.

Avere un giocatore che sulla trequarti è in grado di proteggere palla è una caratteristica che serve ad una squadra che lotta al vertice, ma Pepè non ha queste caratteristiche. Un trequartista vero lo prenderei".