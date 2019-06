Somma: "Milik è un grande giocatore, il Napoli deve migliorare sugli esterni"

A Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Mario Somma, allenatore.

"Sarri è un professionista attaccato ai colori del Napoli, ma se arriva una proposta non ci si può girare dall'altra parte facendo finta di niente: un professionista deve valutare tutto e i napoletani non devono sentirsi traditi, ma anzi essere felici di essere arrivati prima della Juve".

"Sarri ha bisogno di un po' di tempo appena arriva in un club nuovo per inculcare alla squadra la sua mentalità: a Napoli stava per essere esonerato, ad inizio stagione anche al Chelsea stava andando male e accadrà anche alla Juventus, prima di esplodere. Alla Juve i giocatori sono "aziende" individuali e Sarri dovrà essere bravo a non toccare le loro certezze".

"Milik è un grandissimo giocatore, è un '94, ma gli infortuni lo hanno rallentato e sono certo che può segnare almeno 20 gol a stagione. Sugli esterni invece si può migliorare perchè se gioca Fabian in quella posizione è chiaro che qualcosa si perde".