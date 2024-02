Sky, Marchetti: “Kvara guarda gli aumenti degli altri e si chiede: perché a me no?”

Napoli Calcio - Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte parlando della situazione contrattuale di Kvaratskhelia:

"Con lo stipendio attuale, Kvara è appetibile per tutti; lo diventerebbe solo per alcune squadre, invece, se avesse il meritato aumento. Si tratta anche di un discorso di gratificazione: se vedi due compagni firmare un nuovo contratto ti chiedi: 'Perché a me no?'. De Laurentiis sostiene che il giocatore abbia firmato un contratto quando è arrivato, accettando determinati parametri fino al 2027. Nel calcio, però, ci sono situazioni diverse. Gli equilibri sono fragili e la bussola su cui si fa affidamento è l'equilibrio economico, ma questo non deve portare ad un eccesso dal punto di vista sbagliato".