Sky, Camicioli: "Ci fermiamo e ripartiamo quando tutto sarà passato: al primo caso bisognava fermarsi subito. Gattuso? Nel rinnovo di Mertens c'è il suo zampino"

Ultime calcio Napoli - Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Al primo caso bisognava fermarsi subito. La situazione è degenerata. In NBA al primo caso si è fermato il tutto, così come in F1. Ci fermiamo e ripartiamo quando tutto sarà passato. Gattuso? Uno che non molla mai. Nei momenti di difficoltà, per ricompattare l'ambiente, non ha mollato, cambiando qualcosa anche tatticamente oltre che mentalmente. Nel rinnovo di Mertens c'è il suo zampino. Speriamo possa proseguire su quella panchina, non sarebbe giusto visto anche il periodo di stop forzato. Ripartire? Con calma saranno prese tutte le decisioni. Juventus e Lazio non si augurano i palyoff ma sarebbero una grande novità, pazzesca. L'opportunità per chi sta dietro di vincere lo scudetto sarebbe allettante".