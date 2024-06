Serxhio Mezi: "Posso dirvi una cosa certa sul futuro di Kvara e Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista diffuso tramite comunicato da 1 Station Radio:





Un calciatore che si è messo in mostra in queste prime gare dell’Europeo è Asani, per l’Albania.

“E’ un giocatore molto importante per questa nazionale. Ha fatto bene in queste due partite, anche contro l’Italia, mentre ieri ha fornito due assist. Ogni partita sta dimostrando quanto vale. Ha fatto un gol pazzesco contro la Repubblica Ceca, prima del torneo. È un calciatore pronto per giocare in Europa, attualmente gioca in Corea. Gli piacerebbe tornare in Europa e sto lavorando per questo. Chi lo prende, farà un grandissimo colpo. È un calciatore di fiducia per un ogni allenatore, dà l’anima. Sono molto pochi i calciatori che ascoltano un tecnico per novanta minuti e lui è tra questi”



Lo sta già trattando qualche club di Serie A?

“Lo sto già trattando per tre squadre. Non posso certo dire che siamo in una fase avanzata, ma ne abbiamo discusso. C’è riservatezza, naturalmente, visti gli sviluppi degli Europei”



Cosa può dirci sul futuro di Kvaratkshelia?

“Kvara farà molto bene in qualsiasi squadra vada. Secondo me, stanno massacrando il georgiano con le voci di mercato. Lasciamolo tranquillo di disputare questi Europei. Sarà Antonio Conte a decidere se volerlo nel suo progetto, anche se mi sembra molto strano che un calciatore sotto contratto sia oggetto di una notizia che lo vuole al Paris”



È più vicino al rinnovo o ad andare via dal Napoli?

“Dal mio punto di vista, è un Napoli che deve crescere e iniziare un nuovo progetto. Non so cosa pensa Antonio Conte di lui, ma conosciamo il campionato italiano e, se a De Laurentiis arriva un’offerta importate per un top, può decidere di mandarlo via. Molto dipende anche da quanto il calciatore si sente bene a Napoli e, soprattutto, da quanto vuole guadagnare. In caso di addio, avrei anche una soluzione da proporre al Napoli: Asani!”



La cessione di Osimhen si è complicata?

“È entrato anche il Manchester United tra i club interessati al nigeriano. Lo vedo molto lontano dal Napoli. Anzi, credo andrà via”



Lo United ha sondato anche Zirkzee.

“Dipende dalle scelte dell’allenatore. Victor è un numero nove, mentre Zirkzee non è una prima punta classica. Dunque, bisogna capire la strategia del tecnico. Probabile che prendano anche entrambi. Il Manchester ha un budget importante”



Ad oggi, a quale squadra è più vicino Joshua Zirkzee?

“Io dico l’Inter”