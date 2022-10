Scotto a CN24: “Entro fine stagione Kvara prolungherà contratto con il Napoli: lo stipendio sarà raddoppiato”

Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre):

"Non credo che Spalletti possa cambiare modulo. I precedenti non sono stati positivi con questo schema. Il Napoli, ma mio avviso, ha nel suo dna questo modulo. Non credo che Raspadori meriti di andare nuovamente fuori ruolo, se vogliamo chiamarlo così. merita il posto da titolare ma da prima punta. Il ritorno di Simeone titolare ci può stare contro la Cremonese. Personalmente Raspadori sull'esterno l'ho visto di più nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3.

Spalletti è in scadenza, nella testa di ADL oggi c'è la continuità con questo allenatore che ha iniziato nel migliore dei modi un ciclo nuovo. Prima dell'inizio di questa stagione, Spalletti non andava dritto verso il rinnovo: c'è stata una fase di studio. Ora ci siamo instradati verso il rinnovo. A breve si parlerà del prolungamento di Kvara, ha stipendio da 1 milione di euro. Nel 2023 burocraticamente può prolungare per un altro anno, credo che lo farà. ormai ci sono pochi dubbi sulla qualità, 1 milione di euro è una cifra pericolosa. Ci sono grande club come il Chelsea che cerca uno lì. Sono sicuro che il napoli nell'anno nuovo raddoppierà stipendio a Kvara per sistemare tutto e stare tranquilli. Entro fine anno ci sarà nuovo accordo"