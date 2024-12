Santacroce a CN24: "Conte ha esagerato, ma ha dimostrato un aspetto. Fatemi dire un cosa su Simeone e Neres"

Ultime notizie Napoli - Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Per il modo di difendere che ha il Napoli mi sarei divertito anche io (ride, ndr). Ieri contro la Lazio non darei bocciature, ma quando giochi con undici calciatori nuovi e senza ossatura è normale che rischi di andare allo sbando. Dei calciatori non boccerei nessuno, ci hanno provato e non era una situazione semplice”.

Come reagirei da calciatore se fossi in quelli che sono scesi in campo? Lo stato emotivo oggi sarebbe arrabbiato per me, ma non ce l’avrei con il mister. Ha dato l’opportunità di giocare una gara importante, ma sari arrabbiato perchè le condizioni non erano delle migliori. Conte ha esagerato, ma significa che vuole puntare tutto sul campionato. L’obiettivo è tornare in Champions ed ha fatto la scelta di puntare a quello”.

Gara di domenica? Tanti giocatori della Lazio domenica saranno stanchi, fare una partita dopo tre giorni con i titolari del Napoli non sarà facile e credo che gli azzurri partiranno avvantaggiati”.

Neres e Simeone? Sono quelli che ci hanno provato di più, sono i miei due preferiti delle cosiddette seconde linee. Simeone ha una voglia ed una grinta uniche, io lo vorrei sempre nelle mie squadre. Neres invece ci ha fatto vedere cose e giocate importanti”.