Riccio in conferenza: "Vittoria meritata ma l'abbiamo messa in discussione: dobbiamo saper tenere botta e difenderci al meglio. Il nostro percorso passa per tre caratteristiche"

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio Luigi Ferraris si è giocata la gara di campionato tra Sampdoria e Napoli. Nel post partita la conferenza stampa di Luigi Riccio, L'allenatore del Napoli risponderà alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro la Sampdoria.

"Vittoria meritata, l'abbiamo messa in discussione. Volevamo questo tipo di gara,ma abbiamo perso equilibrio e ci siamo allungati dopo il loro primo gol. Hanno preso fiducia e noi l'abbiamo persa: non deve succedere, dobbiamo sapere tenere botta e difenderci al meglio".

"Lavoro che migliora? Siamo avvantaggiati dai ragazzi che danno grosse disponibilità. Il Napoli del passato non è replicabile, ma i calciatori hanno qualità e possono dominare a lungo le gare contro tutti".

"Infortunati? Il loro recupero è importante. Dopo un periodo di inattività non puoi metterli in campo, ma hanno dato la disponibilità ed erano in panchina. Per noi è indispensabile avere tanti titolari".

"Ci sono momenti in cui bisogna soffrire e sacrificarsi. Il nostro percoso passa anche da questo sacrificio, dal restare compatti e dalla comunicazione tra i giocatori dei quali restano le grandi qualità".