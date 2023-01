Salernitana-Napoli, Artistico a CN24: "Giocare in azzurro un sogno! Derby? Campionato non è la Coppa Italia"

Notizie Napoli calcio - Edoardo Artistico, doppio ex di Napoli-Salernitana, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Salernitana-Napoli intervista Artistico

“A Napoli giocai solo 4 partite e poi mi feci male al ginocchio, però giocare nella mia squadra del cuore e segnare al San Paolo fu un’emozione incredibile".

Su Nicola e la Salernitana: "Non meritava l'esonero, ma nel calcio purtroppo non c'è riconoscenza. I granata hanno comunque un buon vantaggio sulla zona salvezza, magari serviva una svolta perchè in difesa concedevano troppo, però io andrei avanti con Nicola".

Sul prossimo Salernitana-Napoli: "Il campionato è un'altra cosa rispetto alla Coppa Italia. Ieri il Napoli aveva di sicuro il dovere di passare, ma è stato solo un passo falso. L'obiettivo è il campionato e penso che gli azzurri possano allungare ancora, pur sapendo che Salerno è sempre una trasferta complicata. In più è pur sempre un derby ed il Napoli dovrà affrontare la gara con la giusta attenzione".