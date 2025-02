Rrahmani alla Rai: "Due rimonte? Non esistono partite facili, la vittoria dipende da più fattori"

Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni Rai durante la Domenica Sportiva:

"Pareggio? Posso dire che noi entriamo in campo per vincere, poi un punto o tre fa la differenza. Oggi è successo che non siamo stati capaci di mantenere il vantaggio e abbia subito il gol del pareggio troppo in fretta. Non siamo riusciti a trovare l'ultimo passaggio, non siamo stati concreti.

Due rimonte, stanchezza? No, stiamo lavorando come sempre. In realtà è che non ci sono partite facili da vincere. La vittoria dipende da una serie di fattori, dalle occasioni create, dall'atteggiamento e dallo spiritio col quale si va in campo.