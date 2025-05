La festa scudetto del Napoli a Milano: tifosi napoletani residenti in Lombardia si radunano in Piazza Duomo per festeggiare la vittoria del campionato di Serie A 2024-2025, al termine di Napoli-Cagliari 2-0, con gol di McTominay e Lukaku. Guarda il video con la festa scudetto del Napoli a Milano.