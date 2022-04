Roma, l’ex Tempestilli: "De Laurentiis? Spalletti è vaccinato e consapevole delle cose che fa"

Antonio Tempestilli, ex dirigente giallorosso, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"I tifosi se la stanno prendendo con Spalletti? E’ facile sparare sulla Croce Rossa a posteriori. Se il Napoli se la sta giocando a certi livelli è merito anche di Spalletti, oltre che tutti i giocatori e della società. Non si può parlare di stagione fallimentare. Le sostituzioni che ha fatto Spalletti non gli hanno dato quello che avrebbe voluto, mentre quelle di Mourinho alla fine sono risultate più adeguate.

Come reagisce Spalletti al parlare di ADL? E’ talmente intelligente che se qualcuno gli dà consigli non penso che non li accetti, ognuno però deve fare il suo ruolo. Osimhen? E' un ottimo giocatore che Luciano apprezza molto, ma ieri in alcune situazioni è stato un po’ troppo abbandonato a sé stesso.”.