Regione Abruzzo, Marsilio: "Ieri ho sentito De Laurentiis, ecco cosa m'ha detto riguardo la positività al virus"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non abbiamo imposto i tamponi a chi è stato in contatto con De Laurentiis, l'hanno fatto spontaneamente come ho fatto io. De Laurentiis era abituato a fare tamponi anche due volte a settimana, l'ha fatto anche a Castel di Sangro ed è risultato negativo. La positività è stata trovata quattro o cinque giorni dopo il suo rientro. Le persone che hanno avuto maggiori contatti con lui hanno fatto il tampone. Lui è sempre stato molto attento portando sempre la mascherina. Nei prossimi giorni convocherò una riunione col territorio per capire come si può fare di meglio riguardo il ritiro. Questo ritiro è stato fatto col freno a mano tirato per via del Covid. Siamo stati i primi in Italia ad aprire lo stadio al pubblico, ma è evidente che la folla che avrebbe voluto assistere agli allenamenti della squadra non l'ha potuto fare. Abbiamo fatto il tutto esaurito in tutto il comprensorio e farlo ai primi di settembre è una rarità. Poi questo ritiro ha avuto una grande visibilità perchè il Napoli ha una capacità mediatica intrinseca. Mi sono scambiato dei messaggi tra ieri ed oggi con De Laurentiis, gli ho chiesto se avesse sintomi e mi ha detto che all'inizio aveva manifestato un po' di febbre ma non l'aveva associata. Prossimo ritiro? Ci stiamo già lavorando".