Rastelli: "Deulofeu dietro Osimhen? Tecnicamente può anche sostituirlo, vi spiego perchè"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Cremonese Massimo Rastelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il progetto Napoli? In tante occasioni avevamo detto che rispetto alle milanesi e alla Juventus il Napoli aveva caratteristiche diverse ed in determinate partite della stagione avere una certa fisicità ti aiuta a superare le cose più ostiche. Bisogna cercare di accontentare Spalletti per ripartire con ambizioni sempre costanti.

Deulofeu dietro Osimhen? Gerard è un giocatore polivalente, può giocare dietro Victor ed in qualche circostanza ha anche fatto il centrale perchè bravo tecnicamente e nel saltare l’uomo attaccando la profondità”