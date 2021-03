RAI, Venerato: "Il nuovo ds del Napoli? Giuntoli ha diverse offerte, non escluderei Meluso dello Spezia con Italiano in panchina! Presa una decisione sul rinnovo di Insigne"

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Pisacane, agente di Insigne, era a Castel Volturno ed ha accompagnato Bruno Cirillo ex amico di squadra di Gattuso.

Rinnovo? Fino a fine stagione, è stato deciso di non avere incontri con la società per il rinnovo. Ogni tipo di trattativa, in questo momento, potrebbe creare un cortocircuito e le prestazioni potrebbero risentirne. Per questo è tutto rinviato. L'altro motivo è economico, sapendo se ci sarà Champions o meno.

Raiola? Aveva promesso, forse, determinate situazioni logistiche che non si sono realizzate.

Gattuso è in scadenza e non resterà, il tutto è tutto in divenire, compreso il ruolo del direttore sportivo. Italiano-Meluso? Non trascurerei questa coppia nel prossimo anno a Napoli. Le prossime tre gare saranno importanti per il Napoli. Giuntoli ha diverse offerte con Juventus, Fiorentina e Milan che devono cambiare direttore sportivo".